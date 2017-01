Météo France place 18 départements en vigilance orange neige et verglas

18 départements du nord de la France sont en vigilance orange à partir de samedi minuit.

par Claire Gaveau publié le 06/01/2017 à 12:10

Attention, la vague de froid ne cesse de s'accentuer sur l'ensemble du territoire. Vendredi 6 janvier, Météo France a ainsi déclenché une vigilance orange pour des risques de neige et verglas important. Une alerte qui s'applique pour 18 départements du nord de la France : Aisne (02), Calvados (14), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).



La vigilance est de mise à partir de samedi 7 janvier, minuit et ce jusqu'à 18 heures le jour même. L'organisme météorologique indique ainsi "un épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière" alors que les conditions de circulation pourraient être perturbées.



Une perturbation qui descend du sud de l'Angleterre. "Elle donne de faibles bruines en mer sur la Manche mais ces précipitations se transforment en bruines verglaçantes dans l'intérieur des terres au contact de l'air très froid ou des sols gelés. Cet épisode dangereux touche d'abord le Nord, le Pas-de-Calais et la Normandie dans la nuit de vendredi à samedi avant de gagner progressivement la Picardie puis l'Ile-de-France dans la matinée", explique le communiqué.