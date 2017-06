Météo en France : les prévisions du dimanche 4 juin

publié le 04/06/2017 à 08:03

Samedi soir, des pluies orageuses parfois fortes ont traversé une partie des régions méditerranéennes et l'est du pays. Mais ce temps perturbé quittera le pays par l'Est dimanche matin. Quelques averses résiduelles se signaleront encore en début de journée sur la façade est du pays avant de laisser place à un temps variable, plus frais. Une averse l'après-midi sera possible sur les Alpes ou sur la montagne corse.



Ailleurs, la matinée s'annoncera assez nuageuse et humide. Du nord de la Garonne aux régions du Nord et de l'Est, l'amélioration va rapidement se faire sentir avec le retour des éclaircies. L'après-midi, des nuages plus nombreux, déjà présents sur la Bretagne en matinée, gagneront les régions de l'Ouest en journée et de petites ondées pourront menacer entre la façade atlantique et les côtes de la Manche. Quelques averses se développeront aussi sur l'ouest de la Bretagne.

En revanche, le temps sera plus perturbé aux abords des Pyrénées. Débordant d'Espagne, des orages se développeront sur le relief pyrénéen et son piémont. Ils pourront localement déborder en plaine en fin de journée. Mistral et tramontane souffleront modérément à 70 km/h en pointe. Les températures minimales, en baisse, s'échelonneront généralement entre 8 et 12 degrés, 13 à 15 à l'Est, 16 à 18 sur les plages méditerranéennes et en Corse. Les maximales varieront entre 17 et 23 degrés en général, mais 25 à 30 autour de la Méditerranée.