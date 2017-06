Météo en France : les prévisions du samedi 3 juin

publié le 03/06/2017 à 07:15

Un front de faible activité pénétrera par l'ouest et circulera sur la moitié nord-ouest du pays en cours de journée.

Il sera précédé d'une dégradation orageuse marquée qui s'organisera en seconde partie de nuit de vendredi à samedi de l'Aquitaine au Poitou-Charentes. En journée, ces pluies orageuses localement fortes, accompagnées de rafales de vent et parfois de grêle se décaleront vers le quart Nord-Est en balayant le Centre, le Massif-Central et la région parisienne.



Après ce passage fortement orageux et pluvieux, le temps restera encore instable avec des averses en allant vers le Sud-Ouest, mais les conditions se calmeront petit à petit. Les régions méditerranéennes seront préservées mais quelques orages peuvent déborder vers le littoral du golfe du Lion.

Plus à l'Est, le soleil résistera de la Provence à la Corse avec juste quelques ondées sur le relief. Le nord-ouest du pays retrouvera petit à petit des conditions plus ensoleillées mais dans une atmosphère plus fraîche.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 11 et 16 degrés d'Ouest en Est. Les maximales seront généralement à la baisse et atteindront 17 à 22 degrés sur une large moitié ouest, 22 à 27 sur l'Est, voire 28 en Alsace, et 29/30 en Provence.