publié le 02/06/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 2 juin sera instable sur le nord-est et le centre-est du pays, selon les prévisions de Météo-France. Les régions allant des Hauts-de-France au nord des Pays de la Loire, au Centre jusqu'à l'Alsace et la Franche-Comté ainsi que des Alpes à l'est du Massif Central seront sous des averses parfois orageuses.



Les orages se feront plus nombreux et intenses l'après-midi, en particulier sur le relief alpin. Ailleurs, passages nuageux et éclaircies alterneront équitablement. Sur les Pyrénées et la Corse, des ondées pouvant donner un coup de tonnerre seront aussi possibles.

En cours d'après-midi, le temps se fera de plus en plus lourd sur le Sud-Ouest et les averses orageuses finiront par déborder en plaine. Sur la Bretagne, les nuages porteurs de pluies éparses se feront de plus en plus nombreux en soirée.

Les températures

Les températures minimales oscilleront entre 11 et 17 degrés, jusqu'à 18 degrés en Méditerranée. Les maximales, varieront de 17 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 29 degrés sur le reste du pays.