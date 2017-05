Peut-on prédire la météo trois mois à l'avance ?

publié le 31/05/2017 à 09:30

Pour la première fois, Météo France va annoncer ce mercredi 31 mai des prévisions météo pour les trois prochains mois. Ces annonces pour la période estivale ont par définition des conséquences potentiellement énormes pour le tourisme ou l'agriculture. Peut-on vraiment y croire ? "De mon expérience de plus de trente ans, et pour regarder très régulièrement les prévisions saisonnières (...), le résultat n'est pas très probant", confie Louis Bodin, le chef du service météo et prévisionniste-présentateur de la météo à RTL.



"En gros, on est à 50% de chance de réussite. Cela veut dire que tout le monde peut se risquer à dire que l'été prochain sera très chaud, très humide ou au contraire un peu plus frais que la normale, et vous aurez quasiment autant de chances de réussir que moi avec tous les modèles de la Terre et disponibles aujourd'hui sur les sites internet", poursuit-il.