Météo en France : les prévisions du jeudi 1er juin

publié le 01/06/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 1er juin sera instable avec des orages sur le centre du pays, des éclaircies ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera très nuageux le matin des Vosges aux Alpes du nord jusqu'au Poitou-Charentes et au nord de l'Aquitaine. Des averses se déclencheront sous des nuages menaçants. Sur le reste de l'Hexagone, le temps sera plus calme. De Paca aux Pyrénées ainsi qu'en Corse, le ciel sera variable et quelques ondées seront possibles sur les reliefs pyrénéen et corse. De l'Alsace à la Bretagne et plus au Nord, c'est un beau soleil qui s'imposera.



L'après-midi, le temps se gâtera. Des averses se formeront sur les régions de l'Alsace à Paca jusqu'au nord de l'Aquitaine et le sud des Pays de la Loire. Elles seront plus nombreuses en allant vers la façade est du pays.

Sur la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône Alpes et Paca, elles seront même orageuses et localement accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent. Sur les Pyrénées, le temps tournera également à l'orage tandis que sur la Corse le risque sera plus faible. Ailleurs, le temps restera sec et les passages nuageux et éclaircies alterneront.

Les températures

Les températures minimales iront de 10 à 16 degrés en général, localement 17 à 19 degrés sur le littoral de la Grande Bleue et en Corse. Les maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés le long des côtes de la Manche, 25 à 29 degrés ailleurs.