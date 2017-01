Météo en France : les prévisions du dimanche 1er janvier

REPLAY - Le temps dimanche sera froid et gris partout, avec des brouillards givrants sur la moitié nord du pays, selon Météo-France qui a placé samedi soir sept départements du nord de la France en vigilance orange pour neige et verglas.

par Valérie Quintin , Avec AFP publié le 01/01/2017 à 07:49

Météo-France a placé samedi 31 décembre sept départements du nord de la France en vigilance orange pour neige et verglas. Les départements concernés sont l'Aisne, l'Eure, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. La fin de l'événement est prévue dimanche à 22h. Le matin, le temps couvert et faiblement perturbé s'étendra de la Bretagne, Pays de Loire et Poitou jusqu'à la frontière belge, avec des pluies faibles ou bruines passagères. Mais sur la région parisienne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes, des bruines verglaçantes seront possibles localement, et pourront occasionner des phénomènes glissants.



Du Poitou-Charentes au Centre et Champagne-Ardenne, quelques flocons seront possibles, tandis que près des côtes de la Manche, des pluies plus généralisées s'installeront en matinée. A l'avant de la perturbation, de la Lorraine au Sud-Ouest, le temps sera gris avec des brouillards givrants le matin.



L'après-midi, dans une ambiance un peu moins froide, le temps humide, avec de la bruine par moments, progressera jusqu'aux frontières du nord, l'ouest de la Bourgogne, Limousin et nord Aquitaine, avec un risque de flocons sur la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Du Val de Saône au couloir rhodanien, une partie du Languedoc et de PACA, la grisaille sera tenace, parfois doublée de brouillards givrants le matin. De nombreux nuages survoleront également la Corse. Sur les zones de relief en revanche, des Vosges, au Jura et aux Alpes, ainsi que de l'Auvergne au Roussillon, et aux abords des Pyrénées, on appréciera de larges périodes ensoleillées, une fois dissipés les brouillards de vallées.

Les températures

Le matin, les gelées seront généralisées dans les terres, comprises entre -6 et 0 degrés en général. Les températures minimales seront par contre positives, comprises entre 0 et 5 degrés sur la Bretagne, les côtes atlantiques, et près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 1 à 5 degrés sur un grand quart nord-est, jusqu'à la Haute-Normandie et au Centre, localement 0 près de la frontière belge, entre 4 et 8 degrés sur l'ouest et sur le tiers sud, jusqu'à 8 à 11 sur la Bretagne, près de l'océan, le piémont pyrénéen, 11 à 14 sur le pourtour méditerranéen, localement 15 ou 16 sur la Côte d'Azur et la Corse.