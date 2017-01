L'alerte orange pour neige et verglas a été déclenchée samedi soir dans sept départements du nord de la France.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Un paysage de neige et de verglas en France (illustration)

par La rédaction numérique de RTL publié le 01/01/2017 à 06:27

Depuis samedi 31 décembre à minuit, Méteo France a mis en place l'alerte orange pour neige et verglas. En tout, 7 départements sont concernés : l'Aisne, l'Eure, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.Principal préoccupation : le verglas, qui rend le sol glissant et nécessite une forte vigilance. Comme les jours précédents, explique Météo-France, des brouillards givrants et de fortes gelées touchent actuellement les Hauts-de-France et la Haute-Normandie, à l'exception du littoral de la Mer du Nord.



En cette fin de nuit et en début de matinée, de très faibles précipitations verglaçantes peuvent localement se produire. Ajouté au dépôt de givre pré-existant, les sols devraient être particulièrement glissants, prévient l'institution. Par ailleurs, un risque de faibles pluies verglaçantes concerne les départements placés en vigilance orange suite à l'arrivée d'une perturbation faiblement active par la Manche.



Ces précipitations devraient toucher dans un premier temps, en matinée du dimanche 1er janvier, les départements les plus à l'ouest, puis progressivement se décaler vers l'est. Ces faibles précipitations verglaçantes seront ensuite remplacées par de la pluie du Nord-Pas-de-Calais à la Normandie, et quelques flocons dans l'Aisne et l'Oise, selon Météo-France. L'alerte orange intervient alors que plusieurs départements ont déjà mis en place le Plan grand froid.