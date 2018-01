publié le 24/01/2018 à 07:00

Ce mercredi 24 janvier, vingt-trois départements sont toujours en vigilance orange pour risque de crues et d'inondations jusqu'à mercredi 16 heures, notamment sur les cours d'eau de l'est de la France, du département de la Meuse jusqu'à l'Isère et la Loire, sur l'est et le nord du Bassin parisien et Paris intra-muros, en Normandie, ainsi que dans le Sud-ouest sur la Garonne marmandaise.



L'atmosphère sera très douce le matin sur l'ensemble du pays. Un temps couvert et humide couvrira la moitié nord. En journée, le temps deviendra plus lumineux sur le Nord-Est avec parfois quelques apparitions ensoleillées.

En revanche, à l'Ouest, une nouvelle perturbation arrivera en matinée avec quelques gouttes sur la Bretagne et de la pluie plus continue sur le Finistère en milieu d'après-midi.

Ce temps perturbé s'accompagnera d'un renforcement du vent sur le nord-ouest du pays, atteignant 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h sur les côtes de Manche, temporairement 100 en milieu de journée.



Accalmie

L'accalmie reviendra en fin de journée alors que la pluie parfois modérée s'étendra de la Bretagne puis des Pays de la Loire à la Normandie et aux côtes picardes.



Sur le Sud-Ouest, après une matinée grise, nuageuse et humide, le ciel s'éclaircira en fin de matinée. De même, de la Bourgogne à la Provence, après quelques rares nappes de brouillard dans les vallées, le soleil dominera, accompagné du vent de sud.



Le ciel se voilera en journée sur la Bourgogne et la Franche-Comté. En revanche, le soleil s'imposera des Pyrénées aux Alpes. Avec le renforcement du vent marin sur les côtes méditerranéennes, des nuages bas s'annonceront dès la matinée sur le Languedoc.



L'après-midi, un peu de pluie touchera les contreforts des Cévennes. Le vent d'autan se mettra à souffler modérément entre l'Aude et la plaine toulousaine.

Températures en hausse

Les températures, en hausse, seront largement supérieures aux normales. Les minimales iront de 6 à 11 degrés sur le Nord et l'Ouest, 2 à 6 dans les vallées du Massif Central et des Alpes, 5 à 10 sur les régions méditerranéennes.



Les maximales, en hausse sur la moitié nord, atteindront 12 à 16 degrés, localement 17 au Sud.