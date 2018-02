publié le 01/02/2018 à 07:00

Les onze départements concernés par la vigilance orange Crues sont la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, Paris et la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, la Marne et l'Aube.



Après avoir traversé les deux tiers nord du pays durant la nuit, on retrouve, le matin, la perturbation pluvieuse entre les Pyrénées, les Alpes et le Jura. Cette onde pluvieuse se décale ensuite en Méditerranée en donnant au passage quelques faibles pluies sur le pourtour méditerranéen, et des pluies plus marquées sur l'ouest de la Corse. Les nuages resteront tout de même bloqués sur les Pyrénées et les Alpes une bonne partie de la journée avec de la neige à partir de 500 à 700 mètres.

Sur tout le reste du pays, un temps de traîne active s'imposera, ponctué de fréquentes averses, parfois orageuses et avec possibilité de grésil.

La limite pluie-neige se situera vers 400/500 mètres. Un vent de nord-ouest accompagnera ces giboulées, atteignant 70 à 80 km/h sur le littoral de la Manche et de l'Atlantique.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 1 et 5 degrés dans l'intérieur du pays, 4 à 7 sur les côtes et 7 à 11 degrés sur la Corse.



Les maximales atteindront 6 à 11 degrés en général, 10 à 14 degrés près de la Méditerranée. A noter un rafraîchissement des températures l'après-midi sur le sud du pays après le passage perturbé.