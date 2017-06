publié le 18/06/2017 à 12:28

La France se réchauffe. Après plusieurs semaines de températures assez capricieuses, l'Hexagone commence à connaître une période de fortes chaleurs qui vont persister. Selon Météo France, le thermomètre affichera en moyenne 29 degrés au niveau national dimanche, avec des pics à 32 degrés pour le sud de la France. Et les jours qui suivront verront les températures grimper encore un peu plus. On attend en effet jusqu'à 36 degrés à Bordeaux entre lundi et mercredi, et le reste de la France connaîtra également de fortes chaleurs, avec des pics entre 34 et 35 degrés.



Selon le site de Météo France, quelque 15 départements ont même été placés en vigilance jaune canicule. Tous sont situés à l'ouest du pays et sur le littoral atlantique. Sont ainsi concernés l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, les Landes et le Lot-et-Garonne.

Les précautions à prendre

Afin de prévenir les conséquences potentiellement dramatiques des fortes chaleurs, le ministère de la Santé a diffusé plusieurs consignes sur Twitter notamment, consignes reprises par la place Beauveau et certaines préfectures comme celles de la Sarthe. Les personnes les plus vulnérables restent les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes notamment.

Aussi est-il conseillé de s'hydrater régulièrement, d'humidifier son corps et de le ventiler si possible. Le ministère de la Santé encourage également la population à limiter sa consommation d'alcool et à faire de vrais repas, à intervalle régulier. Dans les départements en vigilance, il est également déconseillé de fournir trop d'efforts physiques. Enfin, pour maintenir son habitation au frais, il est conseiller de fermer volets et rideaux en pleine journée.