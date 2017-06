Météo en France : soleil et canicule lundi 19 juin

publié le 19/06/2017 à 07:45

16 départements de l'Ouest et de l'Île-de-France ont été placés en vigilance orange alors que la canicule pourrait durer jusqu'à jeudi prochain.



Cette vigilance orange canicule concerne douze départements de la côte Atlantique: Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Haute-Vienne, Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, ainsi que Paris et les trois départements de sa petite couronne: Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, a annoncé Météo-France.



À l'exception de quelques entrées maritimes vers le Roussillon et de petits cumulus sur le relief des Pyrénées et des Alpes, le temps sera lundi à nouveau chaud et très ensoleillé partout. Le vent d'Autan approchera les 70 km/h en rafales dans son domaine. Les températures seront de nouveau en hausse dans la plupart des régions. Le matin, les minimales iront de 14 à 19 degrés, grimpant jusqu'à 20 à 22 degrés dans le Sud.



L'après-midi, il fera 25 à 30 degrés sur les côtes de la Manche et du Languedoc-Roussillon, 31 à 35 degrés ailleurs, et jusqu'à 36 à 38 degrés entre les Pays de la Loire et le Sud-Ouest.