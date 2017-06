Canicule : Météo France place 71 départements en alerte orange

publié le 22/06/2017 à 13:14

Mercredi a été la journée de juin la plus chaude enregistrée en France depuis 1945, avec une moyenne nationale de 26.4° a indiqué jeudi Météo-France. Et la situation ne s'est pas améliorée jeudi, puisque quatre nouveaux départements ont été placés en vigilance orange canicule par l'organisme météorologique, portant le nombre total à 71.



Les températures devraient cependant commencer à baisser dès la soirée du jeudi 22 juin, en débutant par la façade ouest du pays. Des orages sont également attendus dans la soirée sur l'Alsace et la Lorraine, avec des averses de grêle et de fortes rafales de vent. Les consignes de Météo France restent de vigueur dans tous les départements touchés par cette canicule, comme une hydratation suffisante et le fait de passer au moins 3 heures par jour dans un endroit frais.

Voici la liste des départements concernés : Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et Vosges (88), Ain (01), Aisne (02), Allier (03), Ardèche (07), Ariège (09), Aube (10), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Somme (80), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Carte de vigilance Météo France - 22 juin à 13h