Mathématiques : "C'est la formation qui va faire la différence", pour un syndicat

publié le 12/02/2018 à 23:29

Comment faire pour que nos enfants s'intéressent aux mathématiques et améliorer leur niveau qualifié de "catastrophique" ? Un rapport remis, notamment par le célèbre mathématicien et député La République En Marche Cédric Villani, propose de renforcer la formation des instituteurs, de manipuler des objets dès le plus jeune âge ou encore d'expérimenter des méthodes qui ont fait leur preuve à l'étranger.



"Première impression : on a un constat partagé", se réjouit Francette Popineau secrétaire du SNUipp (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC). "Il y a une difficulté avec les mathématiques, en effet les mathématiques sont un facteur discriminant, c'est souvent vu comme élitiste, donc il faut abaisser cette pression sur les mathématiques", détaille-t-elle.

Et d'ajouter que comme le rapport, le SNUipp déplore également que bon nombre de professeurs de mathématiques proviennent de filières littéraires et non scientifiques. "C'est la formation qui va faire la différence et elle doit vraiment être versée sur la pédagogie : comment on enseigne les mathématiques aujourd'hui", affirme Francette Popineau.