Mathématiques : quelles mesures pourraient entrer en vigueur dès la rentrée 2018 ?

publié le 12/02/2018 à 20:52

Pour améliorer le niveau en mathématiques des élèves français, qualifié de "catastrophique", un rapport propose de renforcer la formation des instituteurs, de manipuler des objets dès le plus jeune âge ou encore d'expérimenter des méthodes qui ont fait leur preuve à l'étranger. Ce rapport, publié ce lundi 12 février, fait suite à une mission confiée cet automne par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à Cédric Villani, mathématicien et député REM, et à Charles Torossian, inspecteur général de l'Éducation nationale.



Le document liste 21 mesures pour améliorer le niveau en mathématiques des élèves français et faire aimer cette discipline, qui "occupe en effet une place à part dans les parcours scolaires". Si toutes les mesures ne sont pas applicables immédiatement, d'autres pourraient voir le jour dès la rentrée prochaine.

Une évaluation des méthodes

Le rapport préconise en effet de lancer dès septembre une évaluation des méthodes dites explicites et intuitives, comme la méthode de Singapour. Cette dernière repose sur trois piliers : la manipulation, la verbalisation et l'abstraction. Pour cette expérimentation, il faudrait un échantillon de 200 écoles, soit environ 1.000 classes du CP au CE2, pour juger de l'efficacité de la méthode et de sa mise en oeuvre.

Le rapport appelle également à faire des mathématiques une priorité nationale dans les CP et CE1 dédoublés à 12 élèves dans les REP+, les zones d'éducation prioritaire. Et ce, dès septembre prochain.

Des tests trois fois par an

Des tests d'évaluations vont également être développés. Le rapport évoque en effet la mise en place de tests, trois fois par an, pour mesurer les acquis et les progrès des élèves.



Les programmes du lycée seront rapidement revus dans la réforme du baccalauréat entreprise par le gouvernement. Jean-Michel Blanquer approuve en effet l'idée de favoriser les activités ludiques sur le temps périscolaire comme des clubs de maths ou encore des clubs de bridge.

La formation des enseignants

Les élèves ne sont pas les seuls concernés par ce rapport. Les enseignants sont aussi ciblés. Plus précisément, la formation des futurs enseignants. De ce fait, une nouvelle filière spécifique, juste après le baccalauréat, pourrait être proposée.



La formation sera dans tous les cas une priorité. À Singapour, souvent cité en exemple, les enseignants ont 100 heures par an de formation en mathématiques. Un chiffre bien loin de ce qui se fait actuellement en France alors que les professionnels bénéficient de 18 heures de formation... Le calcul est vite fait. Pour faire bouger les lignes, le ministre de l'Éducation nationale va nommer un expert pour assurer le suivi de cette réforme.