publié le 12/02/2018 à 17:15

"Depuis une douzaine d'années, les résultats de nos élèves en mathématiques ne cessent de se dégrader, y compris pour les meilleurs d’entre eux." Cédric Villani, député REM, dresse un dur constat dans un rapport sur l'enseignement des mathématiques à l'école, remis lundi 12 février au ministre de l'Éducation, proposant une nouvelle méthode d'apprentissage plus efficace.



Le rapport cite notamment les résultats désastreux de l'évaluation Cedre, menée en 2014 sur les élèves de CM2, qui avait montré "une maîtrise fragile des mathématiques, voire de grandes difficultés" pour 42,4% des élèves. En 2014, près de deux tiers des élèves n'avaient pas eu la moyenne en mathématiques au brevet. L'évaluation internationale Timss (Trends in International Mathematics and Science Study), menée en 2015, avait placé la France au dernier rang des 19 pays participants.

"Cette fragilité en mathématiques perdure par la suite", précise le rapport. Pensez-vous pouvoir réussir les exercices de mathématiques au programme de CM2 ? Évaluez-vous avec notre quiz. Attention, la calculatrice est interdite !