publié le 05/05/2017 à 11:28

À l'approche du deuxième tour de la présidentielle, le climat politique reste très tendu en France. À Marseille, une bagarre a éclaté jeudi 4 mai devant un lycée entre un jeune homme et des militants du groupe nationaliste et royaliste d'extrême droite, Action française, venus distribuer des tracts. Le lycéen a dû être hospitalisé et a reçu une dizaine de points de suture à l'arcade sourcilière et à l'oreille. Il a porté plainte.



Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement des faits et identifier les agresseurs. Selon les témoignages recueillis par les policiers, "un lycéen de 17 ans a jeté une affiche par terre. S'en est suivie une rixe, rapporte une source policière à France 3. Les tracteurs auraient alors porté des coups violents à un jeune garçon avant de quitter les lieux rapidement". Les militants auraient été entre cinq et sept et le jeune homme agressé ne serait pas le lycéen qui a jeté l'affichette mais un autre venu s’interposer, précise la chaîne.

Un syndicat dénonce des "actes d'une grande violence"

Sur leur page Facebook, le groupe local d'Action française assure avoir "répondu avec fermeté aux agressions pitoyables de la bourgeoisie, pseudo communiste et révolutionnaire, de quelques lycéens en manque d'adrénaline et d'insolence", confirmant s'être rendu devant le lycée Périer, situé dans le centre-ville.

De son côté, le syndicat SNES-FSU Aix-Marseille dénonce "des actes d'une grande violence" et adresse son soutien à l'élève agressé ainsi qu'à sa famille et au personnel de l'établissement. Dans un communiqué publié sur son site, le syndicat demande "que tout soit mis en œuvre pour assurer la sérénité aux abords des établissements", particulièrement en cette période électorale.