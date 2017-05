publié le 05/05/2017 à 10:00

20.500 m² dédiés à la connaissance. Mercredi 3 mai, Barack Obama a dévoilé le design de sa future bibliothèque présidentielle à Chicago. Ce projet, qui devrait coûter un demi-milliard de dollars (458 millions d'euros) doit permettre de faire émerger la "prochaine génération de leaders" tout en dépoussiérant le concept.



Constitué de trois bâtiments, ce lieu colossal sera construit sur le Jackson Park, un square créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 et ouvert sur le lac Michigan. Le terrain accueillera un musée en forme de tour hexagonale ainsi que deux édifices de plain-pied : une bibliothèque et un lieu de forum, tous deux surmontés de toits aménagés en espaces verts, selon les maquettes en 3D présentées par l'ancien président des États-Unis.

"Faire émerger les leader de demain"

Le complexe comprendra également des salles de classe, des laboratoires, des espaces extérieurs et de rencontre, des bureaux pour la fondation Obama et un lieu où seront exposés des documents liés aux huit années de la présidence de Barack Obama.



"Nous voulions quelque chose qui soit vivant et qui soit un centre d'activité pour la communauté, pour la ville et pour le pays", a-il expliqué au sujet de la bibliothèque, qui doit être construite en 2021.



La bibliothèque doit "aider à préparer la prochaine génération de leaders à emprunter leur propre chemin et changer le monde", a expliqué le 44ème président américain, pour que ceux-ci "fassent la différence dans leur communauté, dans leur pays et dans le monde", a-t-il précisé lors de sa présentation.