publié le 05/05/2017 à 09:17

Une bannière pour faire barrage au FN accrochée à la tour Eiffel. Greenpeace sait choisir les symboles pour faire entendre son message ce vendredi 5 mai, à deux jours du second tour de la présidentielle. Des militants de l'association environnementale se sont suspendus au premier étage de la Dame de fer pour déployer une banderole de 300 m² sur laquelle est écrite en lettres noires sur fond jaune la devise française : "Liberté, égalité, fraternité", accompagnée du hashtag #Resist.



"À deux jours de l'élection présidentielle, ces valeurs-là, qui sont les valeurs qui nous animent chez Greenpeace sont en danger parce que si Marine Le Pen est élue d'ici deux jours, il y a un vrai risque que ces valeurs volent en éclat", explique Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France à BFM Paris.

Il y a urgence à se mobiliser contre le Front national Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France Partager la citation





Et d'expliquer : "Marine Le Pen ne respectera pas la liberté, ne prônera pas une égalité pour tous et ne montrera aucune fraternité à ceux qui en ont besoin. Donc on est là pour rappeler qu'il y a urgence à se mobiliser contre le Front national, pour défendre ces valeurs et ça passe par le vote dimanche bien sûr".

Invité sur le plateau de BFMTV, David Rachline, le sénateur-maire FN de Fréjus a réagi à l'action de Greenpeace ce vendredi matin, en la qualifiant "d'anecdotique". Pour lui, cela montre surtout "l'absence de sécurité en France".



En janvier dernier, des militants Greenpeace avaient suspendu une banderole "Resist" près de la Maison-Blanche pour appeler à lutter contre les politiques environnementales, sociales, économiques et d'éducation de Donald Trump

Les valeurs de la devise française s'appliquent à toutes et tous. Elles ne s'enferment pas derrière des frontières. #Resist pic.twitter.com/jPex9ApKZU — Greenpeace France (@greenpeacefr) 5 mai 2017