Kim Giani se lance pour la première fois dans le One man show

Kim Giani compose plus vite que son ombre, c'est un véritable ouragan musical, qui ne s'arrête jamais. En ce début d'année 2017, l'artiste n'a pas une actualité mais bien trois. Tout d'abord, les 45 Tours dont il illustre les pochettes. Le dernier en Italien s'intitule Tresoro mio a te. Il y a également le spectacle musical pour enfants qu'il a commencé à jouer : Planète Fanfare. Un projet ludique pour faire découvrir les instruments de musique aux plus jeunes. L'album est disponible et après plusieurs représentations à Paris, le spectacle migre vers la Bretagne en janvier.



Le 3 février prochain, Kim va se lancer dans un nouveau registre, le One man show, avec le spectacle La musique, tout ça, tout ça. La première aura lieu à la Ferronerie à 20 heures. "C'est un spectacle pour la première fois de théâtre. Je joue le rôle de Euterpe, l'ancien nom de la muse de la musique", explique Kim. Sur scène, Euterpe rencontre un coup de cafard alors qu'elle fête ses 250.000 ans. Sous les conseils de son amie Peinture, elle consulte pour la première fois un psychanalyste. Dans ce spectacle, on apprend l'histoire de la musique au détour des confessions de madame Euterpe.