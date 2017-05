publié le 24/05/2017 à 08:21

Après l'attentat de Manchester, que faut-il dire aux jeunes ? "Parler à des enfants ou des adolescents d'un événement grave, c'est un peu particulier, car on n'a pas le même niveau d'interaction qu'avec des adultes. Chez des adolescents ce qui va être mobilisé, ce sont des questionnements autour de la mort, de l'utilisation de la violence pour se faire justice. Ce sont des questions existentielles qui peuvent émerger", souligne Marianne Kédia, psychologue, spécialiste des adolescents et du psycho-traumatisme.



Avec l'attentat de Manchester, un processus d'identification très fort peut être activé. "C'est difficile et en même temps, cela peut être plus facilement géré si les parents ont une capacité émotionnelle à gérer l'événement" ajoute la psychologue, auteure de Panser les attentats, paru chez Robert Laffont après les attentats du 13 novembre 2015.

Faut-il alors éviter la télévision ou les réseaux sociaux ? "Oui, il ne faut pas rester en boucle derrière des images télévisuelles qui peuvent être très émouvantes et choquantes. Après les attentats du 11 septembre, cela a été montré. Il faut faire très attention, notamment pour les petits, les enfants en dessous de huit ans", rappelle Marianne Kédia.