Les autorités britanniques sont en alerte maximum après l'attaque qui a coûté la vie à 22 personnes lundi 22 mai, à la sortie du concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena. Une attaque kamikaze à l'explosif qui a endeuillé le Royaume, deux mois après l'attaque contre le Parlement à Londres. Une situation qui a imposé des décisions plus strictes de la part du gouvernement britannique.



Ainsi, la première ministre Theresa May a indiqué ce mardi dans la soirée que le niveau d'alerte sera relevé de "grave" à critique". Une manière de déclencher de nouvelles mesures de renforcement de la sécurité, à l'image de ce que l'on connait en France avec le plan Vigipirate, dont les différents niveaux correspondent à des mesures de sécurité de plus en plus draconiennes.

Theresa May a par ailleurs annoncé que les militaires allaient venir en renfort des policiers en armes. "Nous ne pouvons ignorer la possibilité qu'un groupe d'individus plus large soit lié à l'attentat de Manchester", a-t-elle souligné.