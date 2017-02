Un couple a été mis en examen pour meurtre, après avoir tué un ami en cherchant à lui soutirer sa carte bancaire.

La fête a tourné au carnage. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier, sur la commune de Melrand dans le Morbihan, un homme a été tué dans des circonstances horribles par un couple d'amis, qui fêtait avec lui sa sortie de prison le matin même. La victime, âgée de 38 ans, venait de purger une peine de trois mois pour récidive de conduite en état d'ivresse et refus d'obtempérer. Son corps a été retrouvé démembré, le buste dans un sac-poubelle et les membres calcinés dans la cheminée, rapporte Le Télégramme.



Les gendarmes de Pontivy ont fait cette macabre découverte dimanche soir, quand la femme du couple, âgée de 35 ans, les a appelés en état de choc. Devant ses déclarations confuses, parlant notamment d'agression sexuelle et de la disparition d'un homme, les gendarmes se rendent au domicile du couple et interpellent le compagnon. Ce dernier, âgé de 36 ans, leur annonce qu'un meurtre a été commis et rejette la responsabilité sur sa compagne. Les forces de l'ordre découvrent des ossements calcinés dans la cheminée et le buste d'un homme découpé dans un sac-poubelle dans un hangar proche de la maison.

Au moins 10 coups de couteau

Le couple, déjà connu des services de police pour des délits comme la consommation de drogues, a été placé en garde à vue et une information judiciaire pour meurtre précédé du crime d'extorsion a été ouverte. D'après les précisions apportées par Laureline Peyrefitte, procureure de la République de Lorient, les suspects "auraient cherché à extorquer par la violence la carte bancaire et le code confidentiel de la victime", au cours de cette soirée fortement alcoolisée et marquée par la consommation de stupéfiants.



Une autopsie a été réalisée sur la dépouille et "a permis de déterminer que l'homme avait été poignardé à au moins dix reprises, a indiqué la procureure sur France 3 Bretagne. Ces coups n’auraient pas directement entraîné la mort. Des traces de violences graves ont également été localisées au niveau de la cage thoracique, faisant penser à de violents coups de pied." Le couple, dont chacun se rejette la responsabilité du meurtre, a été mis en examen et placé en détention. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.



Lors de son audition, le compagnon a reconnu les faits, disant avoir agi "par amour éperdu" pour sa compagne. Il "se serait décidé à l'aider à découper le cadavre". "J'ai du mal à comprendre comment j'ai pu la suivre aussi loin dans ses délires", a-t-il ajouté, d'après la procureure.