Maëlys : deux témoignages fragilisent la défense de Nordahl Lelandais

publié le 19/01/2018 à 02:49

De nouveaux témoignages fragilisent encore plus la défense de Nordahl Lelandais, mis en examen dans l'affaire Maëlys. Une personne a en effet déclaré aux enquêteurs l'avoir entendu parler avec la petite fille à l'extérieur de la salle où se déroulait le mariage. Il lui aurait conseillé de passer par une entrée dérobée de la salle des fêtes pour la retrouver. Confronté à ce témoignage, Nordahl Lelandais a répondu aux enquêteurs avoir voulu éviter que Maëlys ne trébuche sur les câbles du DJ qui traînaient au sol, rapporte BFM TV.



Un autre témoin vient de son côté remettre la chronologie du drame, telle qu'arguée par l'inculpé, en cause. Se fondant sur la déclaration du cousin de la mère de Maëlys, il affirmait que la petite fille était encore présente sur les lieux à 3h15, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas être sur les photos de la voiture à 2h47. Mais ce témoignage a été modifié lors de la troisième audition du cousin de la mère de Maëlys. "En premier lieu, j'ai dit au revoir à la mariée qui était à l'entrée de la salle, et je suis retournée dans la salle pour dire au revoir au marié, Eddy. J'ai alors vu Maëlys. Elle m'a tapé sur la fesse en me disant de faire un bisou à ma fille... Il était entre 2h45 et 3h. Je vous donne une fourchette car je n'ai pas regardé l'heure. Lorsque je suis parti, il était 3h10 ou 3h20"

Nordahl Lelandais a déposé une demande de remise en liberté. Demande à laquelle est fermement opposé le procureur de la République.