publié le 11/01/2018 à 07:10

Une dizaine d'enquêteurs du SCRC (Service central de renseignement criminel) se penche sur le passé de Nordahl Lelandais. Des gendarmes ultra-qualifiés retracent le parcours du suspect sur ces 15 dernières années, pour, à terme, trouver ou non une possible implication de Nordahl Lelandais dans d'autres affaires non-élucidées.



Le 30 novembre, Nordahl Lelandais a été mis en examen à Grenoble pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Des faits qu'il continue de nier. Cet ancien maître-chien de 34 ans est par ailleurs soupçonné d'avoir assassiné en Savoie un jeune militaire, le caporal Arthur Noyer. Une nouvelle accusation qui va conduire les enquêteurs à éplucher de nombreuses données : ses différentes adresses, les véhicules qu'il a utilisés, ses téléphones, ses comptes bancaires ou encore les emplois qu'il a pu occuper au cours de ces dernières années.

Un nombre de données colossal, qui sera ensuite intégré au logiciel AnaCrim, outil informatique qui permet de croiser différentes informations. Le parcours de Nordahl Lelandais sur ces 15 dernières années sera ensuite comparé à la dizaine de cas de disparitions signalées dans la région. Tout cela prendra du temps, mais le travail des gendarmes a permis d'écarter le suspect de tout soupçon dans deux affaires : celle de la disparition d'Estelle Mouzin, ainsi que de la tuerie de Chevaline, une piste qualifiée de "fantaisiste" par les enquêteurs.