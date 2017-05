publié le 09/05/2017 à 14:57

Sibeth Ndiaye fait partie du cercle proche d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas le documentaire diffusé lundi 8 mai sur TF1, Les coulisses d'une victoire, qui va contredire cela. Il faut dire qu'elle est présente tout au long de cette réalisation retraçant la large victoire du nouveau président de la République face à Marine Le Pen. Du lancement de son parti, à sa démission, jusqu'à sa prise de parole devant la pyramide du Louvre... Les grands moments de la campagne électorale de l'ancien banquier d'affaires ont été immortalisés par la société de production Troisième Oeil.



Et si Emmanuel Macron est bien évidemment le centre de ce documentaire, ces plus proches collaborateurs sont également mis en avant. En meeting, en déplacement, en débat... Sibeth Ndiaye est toujours là. Avec son sourire mais aussi son caractère affirmé comme lorsqu'elle hurle, devant une horde de journalistes : "Jean-Michel, pour M6, où est ta perche ?"



Une véritable "puissance de travail"

Du haut de ses 37 ans, cette ex-socialiste convaincue qui travaillait dans le cabinet ministériel d'Emmanuel Macron a décidé d’emboîter le pas de l'ancien pensionnaire de Bercy devenant ainsi chargée des relations presse au sein de l'équipe de campagne. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle veille à ce que tout se passe bien, elle l'accompagne, elle débriefe des prestations de son candidat, elle rapporte certaines anecdotes...

Jusque là inconnue du grand, public, cette Sénégalaise native de Dakar, "qui a mis beaucoup de temps à se décider", a finalement obtenu la nationalité française en 2016. Dans les colonnes de Jeune Afrique, Laurence Haïm dresse un portrait flatteur de celle qui est sans le vouloir devenue la star de ce documentaire : "C’est l’une des premières personnes que j’ai rencontrées quand j’ai rallié Emmanuel Macron, et elle m’a vraiment très bien accueillie. J’ai été impressionnée par sa puissance de travail. C’est une excellente conseillère qui connaît parfaitement le fonctionnement de la presse (...) Elle est très proche d’Emmanuel Macron. Elle est toujours souriante alors qu’on vit des moments parfois difficiles", explique l'ancienne journaliste aux États-Unis.



De Bartolone à Macron

Diplômée d'un DESS en économie de la santé, elle commence au côté de Claude Bartolone lorsque celui-ci préside le conseil général de Seine-Saint-Denis. Mais quelques années plus tard, Sibeth Ndiaye est propulsée à Bercy où elle gère les relations presse d'Arnaud Montebourg. À son départ, elle voit dès lors débarquer Emmanuel Macron, un jeune ministre aujourd'hui président de la République.



Dans une interview donnée à Jeune Afrique, elle explique : "Ma carrière professionnelle s’est surtout construite autour de belles rencontres, avec des gens qui ont su me faire confiance, et j’ai toujours essayé d’être digne de cette confiance. Cela me pousse à penser qu’il suffit de tomber sur la ou les bonnes personnes, celles qui ne voient pas votre couleur de peau, votre origine sociale ou votre seul parcours scolaire, pour que tout change".