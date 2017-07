publié le 22/07/2017 à 16:49

Une mère et sa fille ont été retrouvées mortes ce vendredi 21 juillet dans l'appartement familial situé à Corbas, dans la métropole lyonnaise. "Les faits remontent à plusieurs semaines, l'état des corps est tel qu'il faudra attendre les autopsies lundi (23 juillet)" pour en savoir davantage sur les causes de la mort, indique une source proche de l'enquête. Le mari et père a été arrêté sur place.



Inquiets de n'avoir pas de nouvelles de la mère ni de sa fille - une adolescente née en 1999 -, des proches de la famille avaient donné l'alerte. Les gendarmes se sont rendus à leur domicile à Corbas, dans la métropole lyonnaise, pour y faire la macabre découverte et interpeller l'homme qui était chez lui. Sa garde à vue court jusqu'à dimanche 23 juillet au matin. L'enquête de flagrance a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Bron pour élucider les circonstances de ce double meurtre.