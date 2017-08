publié le 04/08/2017 à 12:07

Une découverte inquiétante. Jeudi 3 août, aux alentours de 10 heures du matin, dans la commune de Caluire-et-Cuire, au nord de Lyon (Rhône), un employé de la mairie a trouvé un lance-roquette dans un entrepôt désaffecté, situé à proximité d'un bâtiment municipal, selon les informations de M6.



Ce bâtiment voisin était occupé jusqu'au début de l'été par un institut d'enseignement coranique. L'école aurait cessé les cours au mois de mai dernier et il ne serait pas prévu qu'elle rouvre ses portes à la rentrée.

Selon une source proche de l'enquête, contactée par L'Express, l'arme n'est pas "susceptible d'être utilisée". "C'est un modèle inerte et inactif, destiné à la démonstration. En aucun cas il est possible de tirer des projectiles avec", a précisé cette même source. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour "infraction à la législation sur les armes" et "association de malfaiteurs". Les investigations ont été confiées à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon.