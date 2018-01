publié le 14/01/2018 à 18:05

Ils sont une quinzaine de bénévoles, les bras chargés, ils vont à la rencontre des SDF assis sur les trottoirs du centre-ville. "On a apporté des vêtements, j'ai fait des petits sacs avec des gâteaux, des rasoirs, des brosses à dent et des croquettes pour les animaux", souffle l'une d'entre eux. Objectif, apporter de l'attention, du réconfort et des vêtements chauds.



"C'est une période de soldes donc c'est bien de faire de la place dans ses placards." Fabrice est un ancien SDF, il a vécu deux ans dans la rue. Aujourd'hui chef d'entreprise, c'est lui qui est à l'origine de cette opération. "On m'a tendu la main quand j'étais dehors. Je trouve que c'est le juste retour des choses de pouvoir aller tendre la main aux autres. Ça n'a pas été toujours facile. Je dormais dans des allées et des personnes m'ont tendu la main. À partir de ce moment-là j'ai pu remettre le pied à l'étrier et maintenant j'ai créé mon entreprise. C'est une belle revanche sur mon parcours."

Une initiative qui donne de l'espoir à ce couple de SDF. "On va s'en sortir mais c'est vrai que quand vous avez froid, faim et qu'on vient vers vous avec une boisson chaude, ça fait plaisir." Fabrice souhaite renouveler une fois par mois ce genre d'opérations. Il a par ailleurs créé la page Facebook "une nuit au chaud" pour trouver des volontaires pour loger le temps d'une nuit des sans-abris.