Lyon : une militaire tente de se suicider à la gare de La Part-Dieu

publié le 02/01/2018 à 18:12

Une rupture amoureuse aurait-elle poussé une jeune militaire en service à commettre un acte désespéré ? C'est ce que laissent entendre les premiers éléments de l'enquête. Lundi 1er janvier, alors qu'elle patrouillait dans le cadre de l'opération Sentinelle à la gare de Lyon Part-Dieu, la jeune femme a tenté de se suicider dans les toilettes réservées au personnel.



C'est son ex-compagnon, alors à Paris, qui a appelé les pompiers. Il a en effet été témoin du drame à distance, étant en communication vidéo avec la jeune militaire lorsque celle-ci s'est tiré une balle dans la tête.

Alertés par leurs collègues parisiens, les pompiers ont alors rapidement pris en charge la jeune femme et l'ont transporté dans un état critique à l'hôpital Édouard-Herriot, situé à l'est de Lyon. Ce mardi 2 janvier, la militaire était toujours entre la vie et la mort.