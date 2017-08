publié le 10/08/2017 à 12:26

L'image est choc. Un immense bus à impériale encastré dans la façade d'un magasin. Vers 6 heures du matin, à Battersea, un quartier du sud-ouest de Londres, un des fameux bus à étage de Londres a quitté la route pour finir sa course dans la boutique d'un cuisiniste. La vitrine a volé en éclat. La devanture est démolie.



Plus de 4 mètres de haut, 2,5 mètres de large, quelque 11 mètres de longueur, pour le modique poids de 12 tonnes. Les mensurations du véhicule dont impressionnantes et les dégâts causés, humains et matériels, s'en ressentent.

Le conducteur aurait confié s'être évanoui avant que son bus le quitte sa trajectoire. Il a été admis dans un hôpital du sud de Londres. "Plusieurs passagers ont été pris en charge sur place par les ambulanciers", a indiqué la police. Dans la matinée, deux passagers étaient bloquées dans l'impériale du bus, mais ont finalement été libérés par les pompiers.



10 blessés sont à déplorer, parmi lesquels 3 ont été menés à l'hôpital. "J'ai entendu un coup violent et vu le toit du magasin passer à travers le côté avant gauche (du bus)", a déclaré un a raconté Andrew Matthews, lui-même passager du bus. Dès que le bus s'est arrêté, il y a eu des hurlements, des cris. J'ai remarqué une femme coincée à l'avant droit. Elle appelait à l'aide, il y avait beaucoup de sang".