Londres : un adolescent arrêté après cinq attaques à l'acide

publié le 14/07/2017 à 15:31

Comme le rapporte la BBC, un adolescent a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi 14 juillet après une série d'attaques à l'acide dans le nord-est de Londres. Cinq hommes ont été blessés lors d'agressions perpétrées avec une substance corrosive jetée au visage des victimes. L'une d'entre elles a été très grièvement touchée. L'ensemble des victimes a été hospitalisé.



Selon le Parisien, les attaques ont commencé vers 22 h 25 (23h25 heure française) vers Hackney Road. Un homme âgé de 32 ans a été blessé au visage par deux individus qui sont passés à côté de lui en cyclomoteur et lui ont jeté une substance "qui ressemble à de l'acide mais qui est en cours d'analyse", selon les informations de la police. Sur une vidéo amateur partagée sur Twitter, on peut voir une des victimes secourue et aspergée d'eau au visage pour limiter ses brûlures.

Les attaques à l'acide se multiplient au Royaume-Uni

Près de vingt minutes après cette première agression, un autre homme était attaqué de la même manière à Islington, un district du Grand Londres puis un troisième, à 23h05 ( 0h05 en France) à Shoreditch High Street. Les attaques se sont ensuite poursuivies à Cazenove Road à 23h18 (0h18 en France) et à Chatsworth Road, peu avant minuit. Lors de cette dernière agression, les deux individus en cyclomoteur ont attaqué un automobiliste, toujours selon le même mode opératoire, avant de lui voler sa voiture.

Le 21 juin dernier, deux Britanniques, une femme et un homme, ont été sauvagement attaqués à l’acide à Londres alors qu’ils étaient à bord d’une voiture. Les attaques à l'acide se sont multipliées ces dernières années au Royaume-Uni et sont souvent commises lors des règlements de comptes entre gangs. Selon la police métropolitaine citée lors d'une enquête du journal Libération, un total de 1.800 agressions à l'acide ont été enregistrées depuis 2010 à Londres. Leur nombre a même explosé en 2015 (261) et 2016 (454).