L'image de la semaine nous vient du Bangladesh pour un défilé de mode pas comme les autres à l'occasion de la journée des droits des femmes. Quinze femmes défilent sur le podium ! Musique, projecteur, flashes des photographes. Nous sommes mardi 6 mars à Dacca, capitale du Bangladesh. Âgées de 13 à 43 ans, elles affrontent le regard du public. Toutes portent des stigmates sur leur visage, sur leur corps. Certaines ont perdu un œil. Opérées plusieurs fois, traumatisées à vie. Ces femmes ont été victimes d'attaques à l'acide.

Sur le podium, tuniques jaunes, vertes, rouges, couronnes de fleurs traditionnelles dans leurs cheveux. C'est l'ancienne mannequin bangladaise Bibi Russell qui signe ces créations. Ce défilé a été organisé par l'ONG britannique Action Aid qui lutte contre les agressions à l'acide. Il s'agit d'un véritable fléau en Asie qui a fait depuis 1999 plus de 3.600 victimes.



Les raisons de ces attaques : des disputes à cause des terres dans les villages ou le refus des avances d'un homme. Pour celles qui survivent, moquées, méprisées, discriminées, leur vie devient un enfer. Il faut donc changer les mentalités. Il y a quelques années, une de ces victimes témoignait sur le site du magazine Elle.



Au Bangladesh depuis 2002, une loi réglemente strictement la vente d'acide et les auteurs de ces agressions peuvent être condamnés à mort. Une répression qui a fait tomber le nombre de vitriolage à 44 l'année dernière. Mais on retrouve aussi cette violence plus près de nous. Le 10 janvier dernier, la finaliste de Miss Italie 2007, Gessica Notaro, était défigurée à l'acide par son ex petit ami.