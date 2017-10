À Lille, un SDF sort de la rue grâce à une internaute sur Twitter

publié le 26/10/2017 à 05:01

Alexandre, un Lillois de 40 ans, vivait dans sa voiture depuis le mois de juillet. Après avoir perdu son travail de manutentionnaire, à cause d’un licenciement économique, il n’avait pas pu garder son logement. En attendant de toucher le RSA, il avait donc été contraint de faire la manche, retrace France Bleu.



Mais le 19 octobre, une passante le croise, assis à même le sol. Émue, elle le prend en photo, alors qu’il brandit une pancarte qui affiche sa recherche d’emploi et son numéro de téléphone. Cette passante décide ensuite de publier le cliché sur Twitter, l’accompagnant d’une petite annonce de sa situation. Rapidement, le tweet est partagé et atteint près de 5000 partages.

"En quelques heures, j'ai été assailli de coups de fil, de partout en France et même d'Algérie. Des propositions de logement, d'embauches. Des gens qui voulaient m'inviter à manger", raconte-t-il à France Bleu.

Alexandre, SDF, vit dans sa voiture, cherche un emploi/logement sur #Lille.

Qui l'aide ? Please RT, merci. tél: 0605546504

(via @nicoprat) pic.twitter.com/2Usf73MdEH — Minimike/Rob Gordon (@BirthdayInMusic) 19 octobre 2017

"C'est incroyable, je ne pensais pas qu'il y avait autant de générosité sur les réseaux sociaux. Alors que paradoxalement dans la rue on ne nous regarde pas, on évite notre regard (…) J'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance, il faut penser à tous les autres qui restent dans la rue, estime-t-il aussi. Il faut les aider", estime-t-il.



D’après La Voix du Nord, Alexandre serait aujourd’hui hébergé dans un centre social de Roubaix. De son côté, le compte Twitter qui a diffusé l’annonce de départ, affirme qu’il a trouvé un emploi.