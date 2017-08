publié le 03/08/2017 à 14:27

Quel parent n'a jamais eu peur de perdre son enfant sur les plages l'été. Une mère a eu une grosse frayeur mardi 1er août sur la plage de La Grande-Motte, dans l'Hérault. Son fils de 5 ans a échappé à son attention et a parcouru 5 kilomètres, avant d'être retrouvé sain et sauf, rapporte France Bleu Hérault.



Vers midi mardi, la mère du petit garçon a prévenu les secours après s'être aperçu que son fils avait disparu. Une trentaine d’hommes (gendarmes, policiers municipaux, CRS et un maître-chien) sont alors mobilisés pour retrouver l'enfant. Les recherches ont lieu sur terre et en mer, face au risque élevé de noyade causé par la houle et le vent.

C'est une heure et demie plus tard que le petit garçon est retrouvé, sain et sauf, cinq kilomètres plus loin, près d'un poste de secours de la plage du Petit-Travers, à Carnon.



"On a vécu un bon moment de frayeur parce que d'habitude on retrouve les enfants beaucoup plus vite, au bout d'un quart d'heure", explique Jean-Michel Weiss, le patron de la police municipale de la Grande-Motte, à France Bleu. "Soit l'enfant pleure et les gens donnent l'alerte, soit les secours le retrouvent eux-mêmes rapidement".