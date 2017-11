publié le 08/11/2017 à 11:09

Un "commando de défense du peuple et de la patrie française". Voilà comment ce groupuscule d'ultra-droite s'est auto-proclamé. Leur objectif : lutter "contre l'islamisation" de la France. Mardi 7 novembre, ce "commando" a réclamé via deux mails envoyés au quotidien Le Bien Public, la libération de huit "collègues" de la mouvance d'ultra-droite arrêtés en octobre dernier.



Le groupe mentionne aussi la libération du "chef" Logan Alexandre Nisin et "l'abandon des poursuites à leur encontre". Si cette requête n'est pas satisfaite, "nous frapperons" le match de première division Dijon-Troyes qui doit avoir lieu le 18 novembre, précisent ces individus dans le second courriel.

Huit personnes, dont trois mineurs, avaient été mises en examen en octobre à Paris dans l'enquête sur une organisation fondée par le militant d'ultra-droite Logan Alexandre Nisin, qui projetait des "actions violentes", mais "aux contours imprécis", contre des politiques ou des mosquées. Logan Alexandre Nisin, un ancien militant de l'Action française Provence, organisation royaliste qui avait multiplié les provocations musclées autour de Marseille et d'Aix-en-Provence avant l'été, avait été interpellé quatre mois plus tôt.

Plusieurs attaques revendiquées

À Dijon, les enquêteurs cherchent encore à déterminer l'authenticité des revendications du commando, qui contiennent "des éléments précis, dont certains sont conformes à la réalité", a indiqué le procureur de la République de Dijon, Éric Mathais. Il a toutefois précisé que le parquet antiterroriste, informé de la situation, n'était pas pour l'heure saisi.



Le "commando de défense du peuple et de la patrie française" (CDPPF) avait revendiqué jeudi 2 novembre auprès du Bien Public, des attaques ayant blessé légèrement trois personnes à Dijon le 26 septembre "sur le site de l'université de Bourgogne (...) au cœur de l'un des symboles du multiculturalisme". Deux autres attaques au marteau avaient eu lieu le 15 septembre à Chalon-sur-Saône dans le département voisin de Saône-et-Loire, dont l'une au cri d'"Allah Akbar", causant là aussi des blessures légères.



Le "commando" a d'abord contesté les avoir commises auprès du Journal de Saône-et-Loire, lui aussi destinataire de certains mails depuis jeudi, avant finalement de les revendiquer, expliquant le cri de l'agresseur par la nécessité "d'aiguiller les enquêteurs sur une fausse piste".

Des menaces contre SOS Racisme

Toujours par voie électronique, le groupe a revendiqué une autre agression à Dijon et menacé violemment l'association SOS Racisme qui avait annoncé son intention de saisir le procureur de la République. "Comme c'est mignon, ils croient nous faire peur ces bisounours (...). Ils ne semblent pas avoir compris que ce dépôt de plainte serait synonyme de reconnaissance pour nous ?", indique le mystérieux CDPPF, rapporte Le Bien Public.



Le mystérieux commando a également déclaré "son admiration pour Anders Behring Breivik", l'auteur d'une tuerie qui a fait 77 morts en Norvège en 2011. "Ce groupuscule n'est ni connu localement, ni nationalement", avait indiqué vendredi Éric Mathais, ajoutant que les courriers électroniques étaient étudiés "très sérieusement".