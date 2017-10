Coup de projecteur sur les nouveaux activistes de l'ultra droite

publié le 18/10/2017 à 11:26

Ils projetaient de s'attaquer à des hommes politiques et des mosquées. Neuf hommes, dont trois mineurs, gravitant pour la plupart dans la mouvance ultradroite, et une femme ont été arrêtés mardi 17 octobre par la Sdat (Sous-direction antiterroriste de la police judiciaire), en co-saisine avec la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), dans le sud-est de la France et en région parisienne. Ce coup de filet intervenait dans le cadre d'une enquête ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Tous "étaient en lien" avec un certain "Logan", ancien militant de l'Action Française. Interpellé le 28 juin à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, ce jeune homme de 21 ans a été mis en examen début juillet et placé en détention provisoire.



Qui sont ces nouveaux activistes de l'ultra droite ? La journaliste du Monde Élise Vincent a mené l'enquête. Sur RTL, elle explique avoir constaté "le même phénomène" chez ces individus et chez nos jihadistes, "avec un peu les mêmes étapes". Au départ, "cela commence souvent avec des fragilités sociales". Elle rappelle que Logan Alexandre Nisin vient d'un environnement "plutôt modeste", que ses parents sont divorcés. "Il va dans une école où il a le sentiment qu'il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration (...). Il nourrit un sentiment victimaire et de discrimination, de son point de vue", poursuit-elle.

Élise Vincent fait aussi référence à "un phénomène de radicalisation sur Internet", notant que Logan s'est "beaucoup alimenté des sites d'extrême droite". Elle met également l'accent sur une "quête religieuse catholique". La journaliste rappelle que l'individu s'était fait baptiser dans une église d'Aix-en-Provence trois mois avant son interpellation.