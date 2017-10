Projet d'attentat d'ultra-droite: huit suspects mis en examen

publié le 21/10/2017 à 23:57

Huit hommes, dont trois mineurs, ont été mis en examen samedi par un juge d'instruction dans l'enquête sur le groupe du militant d'ultra-droite Logan N. Son organisation qui envisageait un attentat visant notamment des hommes politiques, a annoncé le parquet de Paris. Figuraient parmi les cibles, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon, ex-candidat à la présidentielle de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône.



Âgés de 17 à 29 ans, les suspects ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le parquet. La justice les soupçonne d'être membres du groupe "OAS" fondé par Logan N., une organisation qui projetait de "commettre des actions violentes", aux contours toutefois "imprécis", selon une source proche du dossier. Parmi eux, six ont été placés sous mandat de dépôt et un septième a été incarcéré provisoirement dans l'attente d'un débat sur sa détention.