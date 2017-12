publié le 04/12/2017 à 12:13

Quatorze décès de patients qui prenaient du Levothyrox, mais pas seulement, ont été signalés dans la base nationale qui recense les effets indésirables des médicaments. Cette information a été communiquée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) mercredi 29 novembre.



À l'heure actuelle, les autorités se veulent rassurantes et assurent qu'il n'y a aucun lien entre ces décès et le médicament. Selon l'agence du médicament, ces 14 décès concernaient en grande majorité des patients souvent âgés avec de multiples pathologies. Parmi les cas signalés ? Une femme diabétique de 87 ans victime d'un AVC, une autre de 39 ans souffrant de problèmes pulmonaires et d'insuffisance cardiaque, des morts in utero de fœtus présentant des malformations ou des retards de croissance.

Un buzz médiatique ?

Le président du laboratoire Merck, qui fabrique le Levothyrox, accuse alors les patients de faire un "buzz médiatique" avec cette affaire. Il parle même de "contre-vérité". "Cela a un effet anxiogène sur les 3 millions de patients qui ont une pathologie. J'aimerais que l'on reste factuel", a-t-il déclaré sur Franceinfo.



La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que sur les 2,6 millions de personnes qui prennent la nouvelle formule du médicament, près de 15.000 ont dénoncé des effets secondaires très gênants comme des vertiges, des nausées ou encore des pertes de cheveux. Des effets qui seraient causés par le changement de traitement et non par la nouvelle formule, selon l'ANSM.

Une vaste action collective

De plus, une vaste action collective connaît un certain succès du côté de Toulouse. Deux mois après avoir lancé ce projet visant à obtenir rapidement l'indemnisation des malades de la thyroïde, 7.590 personnes se sont inscrites sur la plateforme et 500 dossiers sont d'ores et déjà complets.



Les avocats entendent demander une indemnité de 10.000 euros pour chaque plaignant, soit 5.000 euros pour le préjudice résultant du défaut d'information et autant pour le préjudice d'angoisse.