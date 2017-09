publié le 17/09/2017 à 10:37

Prescrit à plus de 3 millions de personnes souffrant de troubles thyroïdiens, le Levothyrox est depuis quelques jours au centre de la polémique. Depuis la commercialisation de la nouvelle formule du médicament, plusieurs dizaines de malades de la thyroïde dénoncent les effets indésirables dont ils souffrent. La justice a décidé, vendredi 15 septembre, d’ouvrir une enquête préliminaire après les plaintes déposées par ces malades.





Thierry Hulot, le patron des activités bio-pharmaceutiques de Merck Serono en France confirme que l'ancienne formule du médicament Levothyrox soignant la thyroïde sera disponible dans toutes les pharmacies d'ici 15 jours. Le laboratoire s'y est engagé, et le médicament sera donc disponible "au dernier jour de septembre, ou le 1er d'octobre."

"Dans l'immédiat, ce sont des stocks, on ne refabrique pas en 15 jours. L'ancienne formulation est toujours disponible sur les autres marchés européens. Nous allons prendre dans ces stocks pour la fournir aux patients français qui subissent des effets secondaires", précise Thierry Hulot. Cela s'adresse aux 9.000 patients ayant rapporté des effets secondaires ou un déséquilibre de leur balance thyroïdienne.

Le médicament sera disponible sous un autre nom, Euthyrox, pour éviter la confusion, et sur prescription médicale et de manière transitoire le temps que l'Agence du Médicament trouve d'autres fabricants pouvant mettre de manière pérenne une formulation différente à la disposition des patients. Trois millions de patients sont traités par le Levothyrox en France et "pour la majorité d'entre eux la transition à la nouvelle formulation s'est bien passée", assure Thierry Hulot. Ce que l'Agence du médicament avait vu, c'est qu'avec l'ancienne formulation, au renouvellement d'ordonnance, certains patients perdaient leur équilibre thyroïdien. "Elle a demandé aux fabricants d’améliorer ces vieilles formulations", se justifie-t-il.



"9.000 personnes ne sont pas en état d'équilibre thyoridien, ce que nous voulons c'est aider chaque patient, c'est pour ça que nous réintroduisons temporairement l'ancienne formulation pour ces patients", précise le patron des activités bio-pharmaceutiques de Merck Serono. "Ce que je peux garantir aujourd'hui, c'est que notre nouvelle formulation fournit un meilleur équilibre thyroïdien dans le temps", ajoute-t-il. Pour les 9.000 patients, le laboratoire souhaite les aider au plus vite à retrouver cet état d'équilibre au plus vite.

Le laboratoire souhaite collaborer avec la justice

Concernant les plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie ou non-assistance à personne en danger, le laboratoire ne souhaite pas faire de commentaire. "Nous coopérerons pleinement avec la justice", assure toutefois Thierry Hulot. Sur cette affaire, le laboratoire retire-t-il une philosophie, il y a-t-il eu un bug de santé publique ? "Au moment du lancement de la nouvelle formule, nous avons réfléchi au printemps comment communiquer ce changement au patient et nous étions conscients que certains étaient très sensibles et nécessiteraient une attention particulière", explique Thierry Hulot.



Sur trois millions de patients, il juge que ce sont les médecins les mieux informés. "Nous avons concentré notre information sur les 100.000 professionnels de santé, ce que nous entendons ce sont des patients, les acteurs de la société civile, qui disent comment communiquer à l'avenir, nous en tiendrons compte. la ministre de la Santé va ouvrir un groupe de travail à ce sujet, nous serons partants pour collaborer", conclut Thierry Hulot.