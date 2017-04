publié le 03/04/2017 à 16:21

Le restaurant où vous comptiez déjeuner respecte-t-il les conditions d'hygiène en vigueur ? La cantine de vos enfants est-elle irréprochable ? Pour le savoir, l'État a mis en place depuis ce lundi 3 avril un site Internet baptisé Alim'confiance, assorti d'une application du même nom. Y sont répertoriés les établissements de la chaîne alimentaire, à savoir les abattoirs, supermarchés, restaurants, boucheries, traiteurs ou encore les cantines, étiquetés d'un smiley souriant ou grimaçant, qui correspond au résultat des derniers contrôles d'hygiène réalisés par le ministère de l'Agriculture.



Cela fait deux ans et demi que le dispositif était dans les cartons, soit depuis le vote définitif du Parlement concernant la loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Désormais lancé, tous les Français peuvent avoir accès au système de notation de ces établissements. Quatre niveaux de notes sont attribués sur des étiquettes bleues agrémentées de smileys. "Très satisfaisant", "Satisfaisant", "À améliorer", et "À corriger de manière urgente", à chaque niveau correspond une petite tête plus ou moins souriante.

Les différents niveaux de notation du dispositif Alim'confiance Crédit : Capture d'écran / alim-confiance.gouv.fr

Concrètement, les établissements jugés avec la mention "très satisfaisant" sont perçus comme conformes à la réglementation ou alors ne présentent que des "non-conformités mineures", comme par exemple un couvercle de poubelle non fermé. Le critère "satisfaisant" est attribué lorsque l'établissement présente des non-conformités moyennes, "qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative", peut-on lire sur le site du gouvernement. Cela peut concerner "des produits d'entretien mal rangés", explique un expert du ministère de l'Agriculture à L'express. Les choses se compliquent lorsque l'établissement reçoit la mention "à améliorer. Le lieu est alors mis en demeure et des travaux devront être réalisés, avant un nouveau contrôle des services de l'État. Enfin, si les inspecteurs perçoivent un quelconque risque pour la santé du consommateur, ils étiquettent l'établissement dans la catégorie "à corriger d'urgence", ce qui nécessite une fermeture immédiate.

Pour le moment, seuls les résultats de 1.500 établissements ont été publiés ce lundi 3 avril. Ils correspondent aux contrôles sanitaires réalisés durant le mois de mars. Les résultats des 55.000 contrôles effectués chaque année seront ensuite mis en ligne progressivement, et visibles pendant un an sur la carte interactive proposée par le dispositif Alim'confiance.

Grâce au nouveau site Alim'Confiance, près de 443 restaurants ont été testés

8 pays européens ont déjà testé le dispositif

Les établissements notés auront la possibilité d'afficher sur leur devanture le niveau d'hygiène qui leur a été attribué, grâce à une vignette grande comme une carte postale, qui leur sera envoyée par les services départementaux de l'État. Cela pourra permettre aux établissements conformes à la réglementation de se mettre en valeur.



La France n'est pas le seul pays à mettre en place ce genre de mesure visant à plus de transparence pour les consommateurs. On compte des dispositifs similaires au sein de 8 pays européens : au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, au Danemark, en Finlande, en Lituanie et en Norvège. L'Allemagne et la Suède devraient prochainement s'ajouter à la liste. Et "dans tous les pays, la mise en place de la mesure s'est toujours accompagnée d'une amélioration du niveau sanitaire des établissements", assure le ministère de l'Agriculture dans son communiqué.