Les producteurs laitiers normands heureux dans le bain de la mondialisation

publié le 01/12/2017 à 09:14

J'arrivais en Normandie avec l'idée que les producteurs de lait sont malheureux parce qu'ils souffrent de la fin des quotas européens de production. Et j'ai découvert près de Carentan (une petite ville de la Manche) des businessmen. Comme chez Alain, Gaston et Édouard. Ce sont deux frères et le fils d’un des deux. Quand on approche, c'est l’image d'Épinal : le troupeau de 80 vaches qui pâturent dans les prés et broutent une herbe d'un vert presque électrique. Et puis on voit les trayeuses qui marchent à plein régime, et une nouvelle étable flambant neuve. Ici, on investit.



Ils exportent du lait en Chine, figurez-vous. La laiterie a dû augmenter sa production pour répondre à la demande de Shanghai, qui importe du lait pour les enfants, et dépasser le cap des 500.000 litres par an. Le lait est stérilisé et conditionné en briquettes de 20 centilitres dans une usine, elle aussi flambant neuve, à deux pas. C'est celle de la coopérative des maîtres laitiers du Cotentin, qui regroupe plusieurs centaines d'éleveurs du coin, et qui leur a trouvé ces débouchés à l'export grâce au dynamisme du patron, Fortin.

Une fois produites, les briquettes sont acheminéesau Havre, puis en Chine par bateau. Plusieurs dizaines de containers de lait du Cotentin sont chargés chaque jour pour Shanghai. Cela représente près de 700 millions de briquettes par an. Et c'est la Chine aujourd'hui, l'Inde demain, le Mahgreb également.

La mondialisation est dans l'étable

Les nouveaux marchés de l'or blanc sont très prometteurs. Et le paradoxe, c'est que c'est grâce a la fin des quotas que ces éleveurs ont découvert l'export. N'ayant plus de limite de production imposée, au lieu d'inonder le marché français et de faire chuter les prix, ils se sont tournés vers une demande étrangère qui a une image très positive des produits agricoles français, réputés de qualité.



Cela les pousse à investir. La seule demande chinoise représente une hausse de leur production de 20%. Il faut donc qu'ils s’équipent. Les nouveaux investissements d'Édouard pourront accueillir jusqu'à 136 vaches (contre 80 aujourd'hui). Le mouvement va probablement accélérer la concentration des exploitations qui est à l'oeuvre depuis longtemps déjà. Il y a dix ans, la coopérative du Cotentin comptait encore plus de mille exploitations. Elles sont a peine plus de 700 aujourd'hui. Mais la production moyenne par exploitation a été multipliée par deux.



C'est toute la France agricole qui est en train de changer. Parfois dans la douleur, bien sûr. La mondialisation est arrivée dans nos étables. Et c'est une révolution.