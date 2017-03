Les lettres de Salah Abdeslam destinées à ses proches lors de sa cavale

publié le 28/03/2017 à 13:49

Le 15 mars 2016 est une date importante dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Alors que les enquêteurs belges et français pensaient trouver une planque vide à Forest, ils font face à un véritable assaut. Les tirs pleuvent pendant que deux hommes s'enfuient par le toit d'un immeuble. Dans l'appartement concerné, les policiers retrouvent des traces ADN et des empreintes génétiques appartenant à Salah Abdeslam, seul assaillant encore en vie des attentats perpétrés à Saint-Denis et Paris.



Si l'étau se resserre sur Salah Abdeslam, la découverte ne s'arrête pas là. Les enquêteurs mettent la main sur plusieurs lettres manuscrites par le terroriste présumé. Alors qu'il refuse toujours de répondre aux enquêteurs, ces écrits, diffusés en partie par Le Point ce mardi 28 mars, permettent d'y voir un peu plus clair.

Au total, trois lettres destinées à sa mère, sa sœur et son ex-fiancée ont été retrouvées. Entre justifications et excuses, Salah Abdeslam revient sur cette nuit ensanglantée dans un français approximatif. "Je t'écris cette lettre en espérant que tu me pardonnera. Je t'ai quitter sachant que mon depart et mon absence sera pour toi une source de chagrin (...) Ton phis Brahim ne s'est pas suicidé, il a combattu, il a tué et s'es fait tué par les koffar, il est un héros de l'islam", écrit-il à sa mère avant d'assurer que si elle vivait "cette période difficile, c'est parce qu'Allah (l)'aime".

"La vie est courte, l'au-delà est éternel". Une manière pour le frère de Brahim Abdeslam de vanter la vie après la mort. Des propos que l'on retrouve également dans la lettre pour sa petite-sœur, benjamin de la famille. "J'imagine que sa doit pas être facile pour toi d'être séparé de tes 2 frères. En plus de ça tout le monde nous traitent de terroristes. Sache que nous avons seulement terrorisé le peuple mecreant car la France est un pays qui combat l'Islam et cela depuis bien longtemps", écrit-il demandant à sa sœur de "prendre soin de (leur) mère".



Il cible ainsi les "80 pays" qui se sont unis pour "assassinée nos familles musulmanes", relaie l'hebdomadaire. "Ils ont tuées des milliers de personnes, ils font vivre la terreurs chaque jours dans les pays musulmans et tu n'imagine même pas ce qu'ils leur font subir".



Enfin, la troisième lettre était adressée à son ex-fiancée pour lui présenter ses "sincère excuses". "Je t'ai quitter alors que je t'avais promis le mariage. Ce n'est pas une trahison mais un choix que j'ai fait car cette douania est une vie de sacrifice pour obtenir la satisfaction du seigneur de l'univers. Je me serais senti lâche de faire ma vie comme si de rien n'étais alors que mes frères musulmans souffres et endure chaques jours dans cette guere", écrit-il pour justifier de s'être engagé "dans le sentier d'Allah" car ce dernier "passe avant tout".



Et s'il a brisé sa promesse de mariage, Salah Abdeslam espère cependant pouvoir s'unir après la mort. "Tu es pour moi ma femme et j'espère qu'Allah nous unira dans l'autre monde par sa permission inshallah dans une vie éternel".