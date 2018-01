Les conseils d'une coach pour se (re)mettre au sport en toute sécurité

publié le 04/01/2018 à 11:35

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. Parmi ceux qui décident d'en prendre, 39% choisissent de se (re)mettre au sport. Le début de l'année, "c'est un des moments-clés", assure Julie Ferrez, coach sportive des stars.



Le plus dur reste de garder sa motivation au fil des semaines. Pour cela, "il ne faut pas se mettre des objectifs et des challenges inatteignables, mais simplement se dire qu'il faut un minimum de 30 minutes par jour pour préserver son corps des maladies cardio-vasculaire", conseille Julie Ferrez. Ces 30 minutes d'exercice peuvent être effectuées via de la course à pied ou juste de la marche.

L'activité la plus adaptée à ses capacités et à ses besoins choisie, il faut ensuite faire attention. "Un homme sur trois fait un malaise cardiaque suite à la reprise du sport, après 40 ans", souligne Julie Ferrez, qui recommande aux hommes concernés d'aller voir leur cardiologue pour faire un check-up avant de reprendre une activité physique.