Les conseils d’un nutritionniste pour éliminer après les fêtes

publié le 02/01/2018 à 20:02

Comme chaque année, les fêtes de fin d’année riment excès. Au 1er janvier, nombreux sont les Français à se promettre de perdre chaque kilo disgracieux, pour 38% d’entre eux plus exactement, selon un sondage. Pour tenir cette bonne résolution, le docteur Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste proscrit les régimes : "Je suis contre les régimes. Ils sont absolument négatifs et contre-productifs. Il faut retrouver du bon sens. Manger les justes portions".



Des assiettes plus petites, prendre le temps de mastiquer, savourer... Arnaud Cocaul recommande un changement de comportement avant tout : "Je recommande à mes patients d’être des œnologues et non des alcooliques de l’alimentation". La consommation d’alcool est également à surveiller : "Pour les hommes, deux verres de vin rouge par jour, cela peut être très bon pour la santé. Pour les femmes, on conseille un verre uniquement".

Autre solution non recommandée par notre expert, sauter quelques repas pour compenser et notamment celui du soir "où sont les protéines? Il faut absolument en assimiler et avoir une masse musculaire qui se maintient. Se contenter d’une soupe, pourquoi pas, mais il faut y rajouter des protéines. De la viande, du poisson ou même du tofu".



La consommation de viande inquiète également le docteur Cocaul. D'autres voies alimentaires doivent être trouvées en 2018 : "Quelque chose ne va plus dans notre alimentation. On est en train de perdre la notion d’une alimentation juste. On ne peut pas être sept milliards d’individus à manger de la viande".