Éducation : les parents parfaits n'existent pas

publié le 03/01/2018 à 07:29

Mieux s'occuper de ses enfants, assurément une bonne résolution pour 2018. Cependant, devenir un parent parfait ne le serait pas forcément. Aurélie Callet et Clémence Prompsy, psychologues et fondatrices Kidz & Family préconisent des efforts ciblés sur certains aspects de l'éducation, plutôt que de vouloir tout gérer à la perfection. Une question d'équilibre pour Clémence Prompsy : "Bien s'occuper de ses enfants, c'est être un parent heureux, car il transmettra des choses positives à ses enfants. Le parent parfait n'existe pas. C'est même quelque chose à éviter car on voit souvent des mamans qui vont devenir stressées, courir après le temps, avoir des exigences, alors qu'il vaut mieux s'en fixer deux ou trois ".



Parallèlement, l'enfant parfait n'existe pas non plus selon les fondatrices de Kidz & Family. Interrogées sur le cas d'un enfant trop colérique, les psychologues conseillent de moins verbaliser durant les crises par exemple : "il faut les rassurer. Rationaliser quelque chose qui ne l'est pas au départ, ça ne fonctionnera pas. Il vaut mieux, le prendre dans ses bras pour un long moment de câlins, même sans parler, le temps que la colère redescende, et après vous en reparlez".