"Les citoyens doivent prendre la parole", estime Jean-Marc Dumontet

publié le 01/02/2018 à 19:45

Le roi du théâtre s'engage. Jean-Marc Dumontet est exploitant et producteur indépendant de théâtre. À la tête de six établissements dans Paris, il lance l'opération "Paroles Citoyennes", une série de spectacles engagés, entre le 12 février et le 20 mars prochain. Onze spectacles auront lieu autour d'une dizaine de thèmes.



"L'idée, c'est que les citoyens doivent prendre la parole, ils doivent se saisir des grands sujets de société, explique Jean-Marc Dumontet au micro de RTL. Le théâtre est là pour ouvrir ces débats". Le producteur souhaite avant tout qu'il y ait une prise de conscience dans la population et il souhaite donc utiliser son propre moyen de communication : la scène d'un théâtre. Une idée qui est partie du spectacle Les Chatouilles ou la danse de la colère d'Andréa Bescond, dans lequel une jeune danseuse se bat pour se reconstruire.

Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa...

L'un des thèmes abordé est le courage avec "un certain nombre de textes de femmes autour de ce thème", explique Jean-Marc Dumontet. Un des grands textes qui lui tient à cœur est Inconnu à cette adresse de Kathrine Kressmann Taylor.

"Ce qui m'intéresse dans cette pièce est de se demander à quel moment on devient salaud", explique-t-il. L'opération Paroles Citoyennes permettra aussi à des personnalités politiques de s'exprimer : le 7 mars, Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa et Myriam El Khomri joueront les monologues du vagin d'Eve Ensler.