publié le 05/06/2017 à 13:13

Cela fait vingt-quatre ans que ça dure. Vingt-quatre ans que certains n'en dorment plus. Ils sont allés faire des trous dans la forêt, souvent la nuit, à des centaines de kilomètres de chez eux. Persuadés d'avoir enfin trouvé la Chouette d'Or enterrée. Dix kilos d'or, des diamants, les ailes déployées. Valeur : 150.000 euros. Puis non, rien. La communauté des "Chouetteurs", comme ils se nomment entre eux, va donc se retrouver une nouvelle fois le week-end prochain. Cette année ce sera à Carignan, dans les Ardennes.



Les "Chouetteurs" débattront des énigmes. Ils se raconteront les fausses pistes de l'année écoulée. Sans révéler leurs découvertes, car ils sont aussi concurrents. Joselyne Haeussler, 65 ans, consacre à la quête de la chouette la moitié de ses journées. Elle travaille sur Internet pour résoudre les onze énigmes qui doivent la conduire au trésor, devenu presque aussi mythique que celui des templiers.

"Pourquoi je n'y arriverais pas ?"

"C'est un rêve, cette chouette apporte le rêve, ça donne de l'espoir, ça donne l'envie de voir plus loin. Je cherche peut-être aussi à me prouver que je ne suis pas plus bête qu'une autre", raconte Joselyne. "Je ne suis pas allé longtemps à l'école, il a fallu que je me plonge dans des maths que je ne connaissais pas. Pourquoi je n'y arriverais pas ?", interroge-t-elle celle qui n'a qu'un certificat d'études.

Pour la chouette, elle s'est mise à la géométrie dans l'espace, elle s'est plongée dans des livres d'histoire et de géographie et d'astronomie. Comme tous les "Chouetteurs", elle travaille sur une grande carte de France. Elle trace des lignes entre des points, des lieux qu'elle pense avoir identifiés en résolvant les charades de Max Valentin, le gourou des "Chouetteurs".



Ex-coach en entreprise, il est devenu experts en jeux de piste. En avril 1993, il a enfoui la chouette quelque part dans une forêt française accessible au public. Il a écrit onze énigmes rassemblées dans un carnet qui est devenu la "pierre de Rosette" des "Chouetteurs". Max Valentin est mort en 2009, sans avoir parlé.



5.000 "Chouetteurs" déterminés

Les "Chouetteurs", comme Julien Alvares, qui a récemment replongé après une période d'abstinence, déchiffrent donc les moindres indications du gourou. Notamment les "madites". "C'était des questions-réponses sur Minitel. Le principe, c'était que tous les jours on posait des questions et que Max Valentin y répondait", explique Julien Alvares, qui reconnait que cela "se rapproche d'une religion".



Il faut avoir la foi. Mais est-on sûr que cette chouette en or a bien été enterrée ? En un quart de siècle, les champions de chasse aux trésors, les "Chouetteurs" les plus chevronnés, ont eu des moments des doutes eux aussi. Beaucoup ont perdu la foi ou bien ont abonné. Il y aurait eu, à un moment donné, plusieurs centaines de milliers de "Chouetteurs".



Il en resterait 5.000, persuadés que si la chasse au trésor, conçue pour durer huit à quatorze mois, est si longue, c'est que c'était la toute première des grandes chasses au trésor, toutes élucidés de Max Valentin. Qu’il se rodait alors, et qu'il a mal dosé le nombre de fausses pistes du jeu.