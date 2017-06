Faut-il instaurer des cours de cuisine obligatoires à l'école ?

publié le 02/06/2017 à 12:11

Des grands chefs, comme Alain Ducasse, plaident pour une révolution culinaire à l'école. Le constat est simple et les études le prouvent : l'alimentation est - ou plutôt était - une histoire de famille. Nos mères émancipées n'ont pas voulu reproduire le schéma classique familial. Elles n'ont pas transmis ce qu'elles ont appris de leur propre mère. Les pères n'ont pas pris le relais (moins d'un sur dix fait la cuisine dans le foyer). Les plats cuisinés de l'industrie agroalimentaire (les crêpes fourrées et les poêlées de légumes) aidant, on a désappris à cuisiner. Il y a des foyers dans lesquels on cuisine. Mais ce n'est plus la norme. Quand on interroge les collégiens qui connaissent une recette, 75% d’entre eux déclarent avoir appris à cuisiner leur plat préféré grâce à leurs grands-mères. Autrement dit, on a sauté une génération.



D'où cette idée de cours de de cuisine obligatoires à l'école. Au collège prioritairement, à l'âge où l’enfant apprend l'autonomie et où les comportements s'installent. Pour voir comment on pourrait procéder, des expériences-pilotes sont menées actuellement dans une quinzaine d'établissements scolaires - à Angoulême, à Montpellier et à Valence notamment -, selon un programme de recherche proposée par Émilie Orliange, de l'Université de Poitiers.

Se valoriser auprès de la famille

"L'objectif est de faire cuisiner les élèves environ tous les quinze jours, pendant deux à quatre heures, dans le cadre d'un cours de physique-chimie par exemple puisque les salles s'y prêtent, raconte-t-elle. Il s'agit de leur permettre de reproduire un certain nombre de recettes, comme du pain, des soupes, des légumineuses, du poisson (...) et qu'ils puissent ramener le soir, via une petite lunch box, les différentes préparations réalisées pour montrer à la famille ce qu'ils ont pu faire pour se valoriser auprès d'elle et pour pouvoir transmettre ses connaissances et ses compétences".

Ce qui existe à l'école pour l'instant, c'est une sensibilisation à la nutrition et les fameuses semaines du goût. En classe, les messages de prévention passent et sont bien intégrés par les enfants ("Ne pas manger trop gras, trop sucré", "Cinq fruits et légumes par jour", etc.). Sauf que le plus souvent - les études le montrent -, ça n'induit pas de changement de comportements des enfants ou dans les familles.



Un parcours d’éducation à l'alimentation

Des cours de cuisine cela parait séduisant, voire appétissant. Mais est-ce vraiment à l'école d'apprendre à cuisiner ? Ceux qui, comme Émilie Orliange, militent pour rendre ces cours obligatoires sont convaincus : étant donné que la famille ne transmet plus ces connaissances, l'école se doit d'offrir aux enfants l'accès à une "culture culinaire".



Ces cours de cuisine s'inscriraient en fait dans un parcours d’éducation à l'alimentation. À Angoulême, par exemple, les collégiens ont visité des commerces pour apprendre à faire des courses et à budgétiser. On leur a appris à décrypter la publicité sur les produits. L'idée est d'armer le futur consommateur-citoyen. Derrière, il y a des enjeux de santé : la lutte contre l'obésité, notamment, qui touche d'abord des enfants de milieux défavorisés.