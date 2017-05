publié le 31/05/2017 à 10:43

Le procès canonique va commencer par l'audition des témoins les plus âgés. Il s'agit de fidèles qui assistaient à la messe le 26 juillet dernier, et qui ont vu le père Jacques Hamel, 85 ans, qui célébrait l’eucharistie, se faire égorger au pied de son autel, en criant "Santan, va t'en !", à ses deux assassins jihadistes. Les cinq témoins directs - un couple de paroissiens et les trois religieuses - seront interrogés par un tribunal dont les trois membres ont été choisis par l'évêque de Rouen - un juge, un promoteur de justice (qui tient le rôle de procureur) et un greffier.



Le procès aura lieu, à huis clos, dans l’archevêché de Rouen, où s’est tenu un autre procès canonique, un procès qui est entré dans l'Histoire : celui de Jeanne d’Arc. Les audiences du procès en béatification du père Hamel se tiendront tous les quinze jours, pendant une journée. En tout, ça devrait durer vingt à vingt-deux mois. Car il y a sur la liste 69 témoins à entendre : une quinzaine de membre de la famille du père Hamel, des paroissiens, des camarades de séminaires, des curés croisés pendant les 58 ans de sacerdoce, ainsi que le recteur de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray.